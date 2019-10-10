HABER

Erzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi.

TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek için Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Lalapaşa Camisi’nde Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duaya 'amin' diyen cemaat, Mehmetciğe başarı diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü beladan, musibetten ve afetten ordumuzun kurtulması için dualara icabet ettiğini söyleyen Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Seher vakitlerinde sabah namazları öncesinde ecdattan miras kalan Fetih Suresi okuma geleneğini devam ettirdik. Sabah namazı sonrasında eller semaya açılıp, yüce Mevla’ya yalvardık. Ordumuzun her türlü sıkıntıdan, beladan ve musibetten muhafaza edilmesi, muzaffer olabilmesi için eller Allah'a açıldı. Bugün Erzurum'da da her camide olduğu gibi müftülüğümüzün de iştirak etmiş olduğu Erzurum'un tarihi camilerinden olan Lalapaşa camisinde tüm cemaatimizin elleri Mevla’ya açıldı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek gönülden dua ettik" diye konuştu.

Geceden beri dua okuduğunu söyleyen Necip Bezmiş, "Ben geceden dua ediyorum. Ne yapalım başka. Allah PKK'yı destekleyeni kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz yanıyor, konuşamıyorum. Allah içimizdeki hainlere insaf versin. Islahı mümkün ise ıslah eylesin, mümkün değilse de kahreylesin" dedi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Sınırda patlama! Saniye saniye kaydedildiSınırda patlama! Saniye saniye kaydedildi
Sınır birliklerine sevkiyat sürüyorSınır birliklerine sevkiyat sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatta 5 terörist etkisiz hale getirildi!

'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

Akçakale sınırında patlama! Saniye saniye kaydedildi

Sınırda patlama! Saniye saniye kaydedildi

Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Zap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler

Zap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler

Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.