Mağaranın sadece İspir'e özgü kalmaması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Elmalı Mağarası sadece İspir'e has değil, keşfedildikten sonra tüm Türkiye belki de dünya görecek ki burası tüm dünyadaki istisna ve keşfedilmesi elzem olan mağaralardan biri. Bu mağaranın bilinip ziyaretçilerin buraya akması için keşfe çıktık." dedi.

Rus ve Ermeni işgalinden kaçan halkın sığınak olarak kullandığı öğrenilen mağarada, insan kemikleri ve fosfat bakımından ekonomik değeri yüksek olan yarasa gübresi bulunuyor.

Coşkun, mağarayı daha farklı bakışla gezdiklerini belirterek, buranın tamamını gezmenin güvenlik açısından mümkün olmadığını dile getirdi.

- "Mağaranın Türkiye'ye hatta dünyaya açılmasını istiyoruz"

Mağaranın sadece 20'de 1'ine ulaşabildiklerini aktaran Coşkun, şöyle dedi:

"Burada bir mağara silsilesi var. Bu dağın arka yamaçlarında iki üç tane daha büyük mağara olduğu söyleniyor. Bizim hedefimiz yerelde idareci olarak kendi imkan ve yetkilerimizi kullanarak bu mağaranın tüm Türkiye'ye hatta dünyaya açılması ve turizm noktasında katma değere dönüşmesi. Bu bize büyük bir sorumluluk yükledi. Biz bu çalışmalarımızı rapor haline getirdikten sonra Kültür Bakanlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve diğer kuruluşlara ulaştıracağız."

Yerel Kalkınma Strateji Hazırlama Uzmanı Hasan İşler de Türkiye'de henüz incelenmeyen mağaralardan birinin Elmalı Mağarası olduğunu aktardı.

- "Değişik şekilde oluşumlar mevcut"

Mağaranın Türkiye'nin en uzun ve büyük mağaralarından olduğunu belirten İşler, şunları kaydetti: