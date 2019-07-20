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Erzurum'daki "gizemli mağara" turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan sarkıtları, dikitleri ve sığ gölleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Elmalı Mağarası, ilçe belediyesi tarafından yapılacak çalışmayla turizmin hizmetine sunulacak - Mağara içerisinde fosfat bakımından ekonomik değeri yüksek olan yarasa gübresi de bulunuyor - İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun: - "Bizim hedefimiz yerelde idareci olarak kendi imkan ve yetkilerimizi kullanarak bu mağaranın tüm Türkiye'ye hatta dünyaya açılması ve turizm noktasında katma değere dönüşmesi" - Yerel Kalkınma Strateji Hazırlama Uzmanı Hasan İşler: - "Mağarada minareyi andıran kümbet, ilginç karstik biriktirme şekilleri, sığ göller, traverten havuzları, mantar kaya şeklini almış görünümler ve masa görünümlü oluşumlar gözükmektedir"

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan, sarkıtları, dikitleri ve sığ gölleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Elmalı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte bulunan mağara, İspir Belediyesince hazırlanacak proje ile turizme kazandırılacak.

Kayalıkların eteğinde bir saat dik yamaç tırmanılarak ulaşılan ve dar bir girişi bulunan mağaranın oluşum yılı bilinmiyor.

Rus ve Ermeni işgalinden kaçan halkın sığınak olarak kullandığı öğrenilen mağarada, insan kemikleri ve fosfat bakımından ekonomik değeri yüksek olan yarasa gübresi bulunuyor.

- "Ziyaretçilerin gelmesi için keşfe çıktık"

İki galeriden oluşan, içerisindeki sarkıt, dikit, sütun ve sığ göllerle misafirlerini büyüleyen mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elmalı Mağarası'nı keşfetmek için bölgeye gittiğini söyledi.

Mağaranın sadece İspir'e özgü kalmaması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Elmalı Mağarası sadece İspir'e has değil, keşfedildikten sonra tüm Türkiye belki de dünya görecek ki burası tüm dünyadaki istisna ve keşfedilmesi elzem olan mağaralardan biri. Bu mağaranın bilinip ziyaretçilerin buraya akması için keşfe çıktık." dedi.

Coşkun, mağarayı daha farklı bakışla gezdiklerini belirterek, buranın tamamını gezmenin güvenlik açısından mümkün olmadığını dile getirdi.

- "Mağaranın Türkiye'ye hatta dünyaya açılmasını istiyoruz"

Mağaranın sadece 20'de 1'ine ulaşabildiklerini aktaran Coşkun, şöyle dedi:

"Burada bir mağara silsilesi var. Bu dağın arka yamaçlarında iki üç tane daha büyük mağara olduğu söyleniyor. Bizim hedefimiz yerelde idareci olarak kendi imkan ve yetkilerimizi kullanarak bu mağaranın tüm Türkiye'ye hatta dünyaya açılması ve turizm noktasında katma değere dönüşmesi. Bu bize büyük bir sorumluluk yükledi. Biz bu çalışmalarımızı rapor haline getirdikten sonra Kültür Bakanlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve diğer kuruluşlara ulaştıracağız."

Yerel Kalkınma Strateji Hazırlama Uzmanı Hasan İşler de Türkiye'de henüz incelenmeyen mağaralardan birinin Elmalı Mağarası olduğunu aktardı.

- "Değişik şekilde oluşumlar mevcut"

Mağaranın Türkiye'nin en uzun ve büyük mağaralarından olduğunu belirten İşler, şunları kaydetti:

"Mağara, yaşlı kireç taşları içerisinde oluşmuş ve bugün itibariyle ihtiyarlık safhasına ulaşmış fosil bir mağaradır. Yapılan araştırmalara rağmen uzunluğu bilinememektedir. Elmalı Mağarasında sarkıt, dikit, sütun, mantar kayalar, mantarlar ve soğan olarak ifade ettiğimiz nadir bölgeler bulunmaktadır. Bu özellikleriyle mağara görülmeye değer, ekoturizm olarak bölgenin canlandırılması için nadir bölgelerden biridir. Mağarada minareyi andıran kümbet, ilginç karstik biriktirme şekilleri, sığ göller, traverten havuzları, mantar kaya şeklini almış görünümler ve masa görünümlü oluşumlar gözükmektedir."

İşler, bölgede önemli bir mağara silsilesi bulunduğunu ve mağaranın keşfedilerek turizme kazandırılmaya müsait olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Elmalı Mağarası Erzurum ispir İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun

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