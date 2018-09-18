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Erzurum'daki kayıp anne aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 00:37 | Son Güncelleme

Aşkale ilçesinde önceki gün kaybolan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Pınar Unus'u arama çalışmalarına, herhangi bir bulguya rastlanılmadığı için sabaha kadar ara verildi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün kaybolan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Pınar Unus'u arama çalışmaları, herhangi bir bulguya rastlanmadığı için sabah saatlerinde devam edecek.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Unus'u bulabilmek için mahalle sakinleri arama çalışması yaptı.

Mahalleli ve civar köylerdeki vatandaşların sabaha kadar süren arama çalışması sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarma, AFAD, özel harekat polisleri ve köylülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, mahalle kırsalında, dere ve göletlerde kayıp Pınar Unus'u arıyor.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına sabaha kadar ara verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşkale Pınar Unus

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