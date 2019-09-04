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Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş Ercan Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Erzurum Karayazı Çavuş Güllü karakolunda görev yapan Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ercan Çiftçi (22), bir hafta önce sivil otomobiliyle ailesini karşılamaya giderken Çavuş Güllü - Karayazı karayolunun Karşıyaka mevkiinde trafik kazası geçirdi.

Erzurum’da bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş Ercan Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Karayazı Çavuş Güllü karakolunda görev yapan Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ercan Çiftçi (22), bir hafta önce sivil otomobiliyle ailesini karşılamaya giderken Çavuş Güllü - Karayazı karayolunun Karşıyaka mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren uzman çavuş, hayatını kaybetti. 25 gün önce evlendiği öğrenilen uzman çavuşun cenazesi, bugün Mareşal Çakmak Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ağrı’ya gönderildi.
Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, bürokratlar, STK temsilcileri ve uzman çavuşun yakınları katıldı.
Uzman çavuşun yakınları tören sırasında Kürtçe ağıtlar yaktı.

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
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