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Erzurum'daki patlamada ölen işçi, Sivas'ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde manyezit ocağında dinamit patlaması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Yıldız (37), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'daki patlamada ölen işçi, Sivas'ta toprağa verildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - ERZURUM'un Aşkale ilçesinde manyezit ocağında dinamit patlaması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Yıldız (37), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Aşkale ilçesine bağlı Bozburun köyünde yaşandı. Özel bir firma tarafından işletilen manyezit ocağında öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Ocağa yerleştirilen dinamitin, nedeni belirlenemeyen bir şekilde kontrolsüz patlaması sonucu ocakta çalışan işçilerden, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak otopsi yapılan Yıldız'ın cenazesi yakınları tarafından memleketi Sivas'a getirildi.
Mehmet Yıldız için kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi'nde bulunan Altuntabak camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yıldız'ın yakınlarının yanısıra AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi talihsiz işçinin babası Salih Yıldız ile kardeşi Mustafa Yıldız gözyaşı döktü. Yıldız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

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Erzurum'daki patlamada ölen işçi, Sivas'ta toprağa verildiErzurum'daki patlamada ölen işçi, Sivas'ta toprağa verildiErzurum'daki patlamada ölen işçi, Sivas'ta toprağa verildiErzurum'daki patlamada ölen işçi, Sivas'ta toprağa verildi

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