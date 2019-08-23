HABER

Erzurum'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Horasanlı kardeşlerimizi ihtiyatlı olmaya davet ediyorum. Devlet herkese eşit mesafededir"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili, "Horasanlı kardeşlerimizi ihtiyatlı olmaya davet ediyorum. Devlet herkese eşit mesafededir." dedi.

Memiş, olayda yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden polis memuru Mustafa Mehmet Üstünkardeşler'i ziyaret etti.

Memiş'in "Bizlerden bir isteğin var mı?" diye sorması üzerine Üstünkardeşler, "Benim dışımda başka arkadaşım yaralandı mı? Olayda yaralanan başka vatandaşlarımız var mı? Onlar iyi olsun, bizler de iyi oluruz." cevabını verdi.

Vali Memiş, ardından Horosan ilçesine giderek, olayla ilgili bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile görüşen Memiş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırmanın sürdüğünü belirten Memiş, konunun birileri tarafından abartıldığını söyledi.

Memiş, olayların büyümemesi ve sükunetin sağlanması için herkese görev düştüğüne işaret ederek, olayın suç ihtiva eden ya da neticede can kaybına yol açacak kadar önemli bir konu olmadığını vurguladı.

Sözlü sataşma iddiası bulunduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"İş bir şekilde büyüyerek arbede yaşanmasına neden oluyor. Daha öncesinde yaşanan gerginlik nedeniyle taraflar arasında emniyette uzlaşma sağlanıyor ve ayrılıyorlar fakat sonrasında olay birileri tarafından abartılıyor. Bu kişiler emniyet güçlerimiz tarafından aranmaktadır. Bu abartı arbede yaşanmasına neden oluyor ve çıkan kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Hayatını kabeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Horasanlı kardeşlerimizi ihtiyatlı olmaya davet ediyorum. Devlet herkese eşit mesafededir."

Erzurum'un Horasan ilçesinde önceki gün, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi ölmüş, biri polis memuru 5 kişi yaralanmıştı.

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
GÜNCELLEME - Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğulduGÜNCELLEME - Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu
Kadın kıyafetiyle yakalandıKadın kıyafetiyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş Horasan Horasan kavga

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Kadın kıyafetiyle yakalandı

Kadın kıyafetiyle yakalandı

Eskişehirli kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

Eskişehir'de Emine Bulut cinayeti protesto edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

İstanbul trafiğine Zafer Bayramı düzenlemesi

Dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.