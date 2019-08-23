Erzurum'daki silahlı kavga

Memiş, olayların büyümemesi ve sükunetin sağlanması için herkese görev düştüğüne işaret ederek, olayın suç ihtiva eden ya da neticede can kaybına yol açacak kadar önemli bir konu olmadığını vurguladı.

Memiş'in "Bizlerden bir isteğin var mı?" diye sorması üzerine Üstünkardeşler, "Benim dışımda başka arkadaşım yaralandı mı? Olayda yaralanan başka vatandaşlarımız var mı? Onlar iyi olsun, bizler de iyi oluruz." cevabını verdi.

Memiş, olayda yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden polis memuru Mustafa Mehmet Üstünkardeşler'i ziyaret etti.

Sözlü sataşma iddiası bulunduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"İş bir şekilde büyüyerek arbede yaşanmasına neden oluyor. Daha öncesinde yaşanan gerginlik nedeniyle taraflar arasında emniyette uzlaşma sağlanıyor ve ayrılıyorlar fakat sonrasında olay birileri tarafından abartılıyor. Bu kişiler emniyet güçlerimiz tarafından aranmaktadır. Bu abartı arbede yaşanmasına neden oluyor ve çıkan kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Hayatını kabeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Horasanlı kardeşlerimizi ihtiyatlı olmaya davet ediyorum. Devlet herkese eşit mesafededir."

Erzurum'un Horasan ilçesinde önceki gün, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi ölmüş, biri polis memuru 5 kişi yaralanmıştı.

