HABER

Erzurum'daki tarihi mekanlar kentsel dönüşümle hayat bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:00 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum

Erzurum Valisi Okay Memiş, ilde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, "Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi Üç Kümbetler ve Hacı Cuma mahallelerini gezen Memiş, söz konusu bölgelerde kentsel dönüşüm sistemi ve turistik yerlerin peyzaj ve düzenleme çalışmalarına her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Yaklaşık 60 dönüme karşılık gelen Üç Kümbetler ve çevresinin millet bahçesi yapılması için çalışmalara bu yıl başlanmasını isteyen Memiş, yapılacak çalışmalarla 2 milyon turistin şehri ziyaret edeceğini aktardı.

Vali Memiş, Üç Kümbetler bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Yakutiye, neredeyse bin 500 yıllık Türk-İslam kültürünün yaşandığı Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Erzurum Kalesi, Lala Paşa gibi daha pek çok tarihi tescilli kültür varlığının üzerinde bulunduğu çok önemli bir yer. Benim tabirimle adeta Erzurum'un Sultanahmet Meydanı gibi." ifadesini kullandı.

Bölgede yapılacak proje çalışmalarını Büyükşehir ve Yakutiye belediye başkanları ile konuştuklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Önemli bir proje hayata geçirilecek. Biraz kaynak sorunu var ama bunu çözmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanımız ziyarete geldiğinde bu alanı millet bahçesine çevirme fikrimizi ortaya atmıştık ve o da kabul etmişti. Bunun üzerine bütün projeleri masaya yatırdık ve kısa süre içinde başlatmayı hedefliyoruz. Bu bölge çok önemli. Bu bölgeden çok ciddi anlamda turizm geliri bekliyoruz."

Memiş, söz konusu projeler için Ankara'ya gideceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hacı Cuma Mahallesi'ni daha önce ihale etmemize rağmen kimse talip olmadı ama belediyemiz yine ihaleye çıkacak. Eğer yine çıkmazsa revize edeceğiz. Arkadaşlarımız hem tarihi dokuyu hem de belediyenin yaptığı harcama ve masrafları az da olsa karşılayabilecek bir proje üzerinde çalışacak. Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum."

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Alg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadıAlg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadı
Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Valisi Okay Memiş Üç Kümbetler

En Çok Okunan Haberler

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.