Erzurum'daki tarihi mekanlar kentsel dönüşümle hayat bulacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, ilde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, "Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi Üç Kümbetler ve Hacı Cuma mahallelerini gezen Memiş, söz konusu bölgelerde kentsel dönüşüm sistemi ve turistik yerlerin peyzaj ve düzenleme çalışmalarına her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Yaklaşık 60 dönüme karşılık gelen Üç Kümbetler ve çevresinin millet bahçesi yapılması için çalışmalara bu yıl başlanmasını isteyen Memiş, yapılacak çalışmalarla 2 milyon turistin şehri ziyaret edeceğini aktardı.

Vali Memiş, Üç Kümbetler bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Yakutiye, neredeyse bin 500 yıllık Türk-İslam kültürünün yaşandığı Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Erzurum Kalesi, Lala Paşa gibi daha pek çok tarihi tescilli kültür varlığının üzerinde bulunduğu çok önemli bir yer. Benim tabirimle adeta Erzurum'un Sultanahmet Meydanı gibi." ifadesini kullandı.