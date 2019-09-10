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Erzurum'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden sürücü ve annesinin cenazesi toprağa verildi

ARTVİN (AA) - Erzurum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu hayatını kaydeden 5 kişiden sürücü Umut Yasak ve annesi Birgül Yasak'ın cenazeleri defnedildi.

Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren anne ve oğlu için Yusufeli Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Umut Yasak ve Birgül Yasak'ın cenazeleri, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Demirket köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile vatandaşlar katıldı.

Aynı kazada hayatını kaybeden Nurgül Öztürk ile çocukları Salih Öztürk (11) ve Elif Öztürk (13) Artvin merkezde defnedilmişti.

Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin cenaze Yusufeli

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