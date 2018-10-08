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Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da hafif ticari araçta 36 kilo 456 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum-Erzincan karayolundaki Aşkale uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler R.O. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki gün önce Erzurum-Erzincan karayolundaki Aşkale uygulama noktasında R.O'nun kullandığı 25 LA 184 plakalı hafif ticari aracı durdurmuş, sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta yaptıkları aramada kavun yığını altında iki valiz tespit etmişti.

Polislerce valizlerde yapılan kontrolde 69 renkli balona sarılı şeffaf paketler içerisinde 36 kilo 456 gram eroin ele geçirilmişti. Olayla ilgili sürücü R.O. gözaltına alınmış, uyuşturucuyu Van'dan gönderdiği tespit edilen S. T. de Van'da yakalanarak Erzurum'a getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Erzurum uyuşturucu

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