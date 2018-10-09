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Erzurum'daki "yasa dışı dinleme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

"Yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, sanık Hurşit Uçak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı

Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Yücel Bilgiç ve Serdar Erkan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklardan Gürhan Koca'ya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde, Osman Akdemir'e Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, Sedat Zavar'a Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Aslan Kartal'a Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde, Serkan Doğan'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında, Hurşit Uçak'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde soruşturma ve davalar açıldığını bildirdi.

Duruşma savcısı, sanık Uçak'ın, dava dosyasına sunulan ByLock Tespit Tutanağı ve hakkındaki diğer deliller dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Dava dosyasının, esas hakkındaki görüşün hazırlanması amacıyla kendilerine verildiğini bildiren savcı, celse arasında yapılan araştırmada bazı sanıklar hakkında, benzer eylemleri nedeniyle farklı mahkemelerde dava dosyalarının olduğunun anlaşıldığını, bu nedenle mükerrer yargılama olmaması için söz konusu dava dosyaları ile kendi mahkemelerindeki dava dosyasının birleştirmesine kararı verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini de istedi.

Savunmaları alınan sanıklardan Serdar Erkan, hakkındaki tutuklama sebeplerinin ortadan kalktığını ileri sürdü.

Hakkında yakalama kararı çıkartılmasına rağmen, bunu bilerek duruşmaya katıldığını hatırlatan Erkan, "Hiçbir zaman kaçma yönünde veya bu anlama gelebilecek en ufak bir davranışım olmamıştır. Ailevi olarak ta ciddi sıkıntılar çekmekteyiz. Sunduğum raporda da görüldüğü üzere sağ ayak parmaklarımı kullanamayacak durumdayım, ilerde felç olma durumu söz konusudur. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Yücel Bilgiç ise dosyaya yeni gelen belgedeki ByLock tespitinde isminin geçmesini, kabul etmediğini söyledi.

Evrakı görmek istediğini dile getiren Bilgiç, "Yaklaşık 27 aydır mükerrer yargılanıyorum. Hakkımda bu şekilde Ankara'da devam eden davada tahliye kararı verilmiştir. Mümkün ise tekrar Ankara'da yargılanmayı talep ediyorum. Hakkımdaki mükerrer yargılamaların teke indirilmesini istiyorum. Çok uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hurşit Uçak hakkında, üzerine atılı suça ilişkin tespit edilen delil hakkında başka soruşturmaların varlığı, ByLock tespit tutanağının içeriği ve oluşan kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve delilleri karartma imkanının önüne geçilmesi amacıyla tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

Sanık Cengiz Çiçek'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başka dava dosyasında yargılandığının anlaşıldığına işaret eden heyet, sanığın aynı suçtan tekrar yargılanmasının önüne geçilmesi amacıyla dosyasının, bu dava dosyasından ayrılarak diğer dosya ile birleştirilmesi yönünde karar aldı.

Heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklar Koca, Akdemir, Zavar, Kartal, Doğan ve Uçak hakkında devam eden dava ve soruşturmalar bulunduğuna da dikkati çekerek, dava dosyalarının birleştirilmesi için ilgili mahkeme ve başsavcılıklara yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Heyet, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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- Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.

Uçak, Doğan, Aktürk, Bilgiç, Kartal ve Romanya'da yakalanan Sedat Zavar ile diğer 14 sanık hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "suç uydurma", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama aşamasında, sanıklardan Serdar Doğan, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Serdar Aydın, Yusuf Çilingir, Serdar Erkan, Cengiz Çiçek, Kenan Kılıç, Aslan Kartal, Yücel Bilgiç, Gürhan Koca ve Hasan Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilmişti.

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