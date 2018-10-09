Duruşma savcısı, sanık Uçak'ın, dava dosyasına sunulan ByLock Tespit Tutanağı ve hakkındaki diğer deliller dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Dava dosyasının, esas hakkındaki görüşün hazırlanması amacıyla kendilerine verildiğini bildiren savcı, celse arasında yapılan araştırmada bazı sanıklar hakkında, benzer eylemleri nedeniyle farklı mahkemelerde dava dosyalarının olduğunun anlaşıldığını, bu nedenle mükerrer yargılama olmaması için söz konusu dava dosyaları ile kendi mahkemelerindeki dava dosyasının birleştirmesine kararı verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini de istedi.

Savunmaları alınan sanıklardan Serdar Erkan, hakkındaki tutuklama sebeplerinin ortadan kalktığını ileri sürdü.

Hakkında yakalama kararı çıkartılmasına rağmen, bunu bilerek duruşmaya katıldığını hatırlatan Erkan, "Hiçbir zaman kaçma yönünde veya bu anlama gelebilecek en ufak bir davranışım olmamıştır. Ailevi olarak ta ciddi sıkıntılar çekmekteyiz. Sunduğum raporda da görüldüğü üzere sağ ayak parmaklarımı kullanamayacak durumdayım, ilerde felç olma durumu söz konusudur. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.