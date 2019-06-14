Sanık Zavar, savunmasında, Erzurum'da yaklaşık 14 ay istihbaratta görev yaptığını, bu sürede yaklaşık 600 kişinin hatlarını dinlediklerini söyledi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Kenan Kılıç, Mehmet Gökçe, Serdar Erkan ve Serdar Aydın ile bir başka suçtan tutuklu olup bu davada tutuksuz yargılanan Sedat Zavar ile Sedat Doğan ve Osman Akdemir ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Kalı ve Hasan Altıntaş ile sanık avukatları katıldı.

Aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da olduğu 4 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Erzurum'da, haklarında "yasa dışı dinleme" iddiasıyla dava açılan 20 sanıktan 13'üne "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Dava dosyasındaki 3 kişiyi dinlemekte kasti bir durum olmadığını öne süren Zavar, "ByLock kullanmaya başladığım söylenen tarihten önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştim. Cezaevinde telefon kullanmam hayatın olağan akışına aykırı olduğu için bu programı kullanmam mümkün değildir. Programla ilgili olarak herhangi bir içerik dahi söz konusu değildir." dedi.

Dinlemeye ilişkin kararda sadece paraf imzaları olduğunu aktararak beraat ve tahliye talebinde bulunan sanıklar, bilerek ve isteyerek bir şey yapmadıklarını söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Aydın, Serdar Erkan, Serkan Doğan, Kenan Kılıç, Yücel Bilgiç, Yusuf Çilingir, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Soysal Aktürk ve Sadık Gemiş'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Serdar Doğan, Hasan Altıntaş ve Nadir Özpolat'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan heyet, haklarında Ankara'da farklı mahkemelerde yargılamaları devam eden Aslan Kartal, Sedat Zavar ve Gürhan Koca'nın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.