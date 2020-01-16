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  4. Erzurum'dan Balıkesir'deki köy okuluna kitap desteği

Erzurum'dan Balıkesir'deki köy okuluna kitap desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Erzurum'dan Balıkesir'deki köy okuluna kitap desteği

Hizmet iş Sendikası Erzurum Şubesi üyeleri, Balıkesir'in Havran ilçesinde yaptırılan Hak-İş Hizmet İş İlkokuluna 2500 kitap gönderdi.

Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası, Balıkesir Havran ilçesinde Seyit Onbaşı'nın köyüne yaptırılan ilkokulun kütüphanesi için bir süre önce "Her Kitap Bir Can" kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi üyeleri de satın aldıkları ve topladıkları 2500 kitapla bağış kampanyasına katılarak, kitapları okula teslim edilmek üzere sendikanın genel merkezine gönderdi.

Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, ülkenin geleceği çocukların daha iyi eğitim almaları için herkesin üzerine düşeni yapmakla mükellef olduğunu belirterek, "Genel merkezimizin Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın köyünde, onun torunları için yaptırdığı okula biz de Erzurum’dan kitap desteği ile minnet borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirelim istedik. Proje başladığında 1000 kitap toplayalım diye hedeflerken, üyelerimizin hassasiyeti ve ilgileri ile 2500 ilkokul seviyesindeki kitabı toplayıp okulumuza hediye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Aksakal, sadece sendikal faaliyetler yapmayıp sosyal ve kültürel konularda da çalıştıklarını aktardı.

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"Her Kitap Bir Can" kampanyası Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı Erzurum Hizmet iş Sendikası Erzurum Şubesi kitap

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