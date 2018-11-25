Erzurum'dan belediye başkanlıkları için AK Parti'ye 274 başvuru

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kentte belediye başkanlıkları için AK Parti'ye 274 kişinin başvurduğunu belirtti.

Öz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylığı için AK Parti'ye yoğun ilgi olduğunu aktararak "Temayül yoklamaları herhangi bir şekilde aramızda kırıcılığa ve sıkıntıya sebep olmadı. Bu açıdan çok mutluyuz çünkü 17 yıllık partinin bu kadar dinamik ve birlik içinde durması Türk siyasi tarihinde ender görülen olaylardan birisidir." dedi.

Aralık ayının 14'üne kadar ilçelerdeki adaylarının belirleneceğini ifade eden Öz, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi için 6, ilçelerden Aşkale 19, Aziziye 9, Çat 22, Hınıs 15, Horasan 11, İspir 13, Karaçoban 6, Karayazı 7, Köprüköy 7, Narman 8, Oltu 16, Olur 9, Palandöken 19, Pasinler 27, Pazaryolu 12, Şenkaya 9, Tekman 8, Tortum 19, Uzundere 12, Yakutiye 20 olmak üzere toplamda 274 aday adayımız var." diye konuştu.

- "Belediyecilik AK Parti ile başladı AK Parti ile devam edecek"