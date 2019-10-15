HABER

Erzurum’dan CHP’li Tanrıkulu hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Erzurum’da suç duyurusunda bulunuldu.Yunus Murat Bulut, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ifadeleri nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erzurum’dan CHP’li Tanrıkulu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Erzurum’da suç duyurusunda bulunuldu.
Yunus Murat Bulut, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ifadeleri nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bulut, yaptığı açıklamada, “Buna istinaden Türkiye’nin bölgede emperyalist, evanjelist, siyonist güdümlü ve uydusu haline gelen terör örgütleri ile Türkiye’nin bekası sınır güvenliği için operasyon yapılmaktadır, savaş ülkeler arasında olabileceği gibi Anadolu’ya kök salan çınar ağacının dalları olan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Roman ve Boşnakların bir kardeşlik şuuru içerisinde hareket etmelerinden dolayı ilik ve kemik olan bu milletin birliğini ve beraberliğini kimse bozamaz” diye konuştu.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Yunus Murat Bulut, dilekçesinde şunları kaydetti:
“Anayasa 81. Madde; Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
TBMM’de seçilmiş milletvekilleri olarak yemin eden 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türkiye’nin Suriye sınırı hattı boyunca Terör Örgütleri olan PKK, YPG, SDG, DAEŞ ve IŞİD’e karşı ülke ve sınır güvenliği için 08.10.2019 tarihinde TSK’nin başlatmış olduğu ve emrini saat 16:00 da Başkomutan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile başlatılan Barış Pınarı Suriye Sınır Harekatı’na ithafen TCK 125 ve 135. maddeleri ile cebir, şiddet, hakaret, ulusa ve Türk milletine hakaret edilmiştir.
Sezgin Tanrıkulu’nun ’T.C. devleti operasyondan geri çekilmelidir, bu katliamdır’ demesi, yine ismi geçen HDP’li Osman Baydemir, İngiliz TV kanalı BBC önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ’terörist, katil, diktatör’ diyerek milletin yüzde 51 oyu ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı ile Türk milletine hakaret etmesi hasebi ile iki milletvekilinin TBMM’de önerge açılarak yargılanmalarına, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yapılan hakaretlerin kendime ve aziz Türk milletine yapılması hasebi ile gereğinin yapılmasını kendime bir vatandaşlık görevi sayarak arz ederim.”

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Beyoğlu'nda iş yerine girmeye çalışan kişi 8 metreden yere çakıldıBeyoğlu'nda iş yerine girmeye çalışan kişi 8 metreden yere çakıldı
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldiHDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.