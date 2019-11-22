HABER

Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

Erzurum?un Tekman ilçesinden Kocaeli?nin Darıca ilçesine gelen 45 öğrenci hayvanat bahçesini gezdi.

Erzurum?un Tekman ilçesinden Kocaeli?nin Darıca ilçesine gelen 45 öğrenci hayvanat bahçesini gezdi.
Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Tekman Belediyesi?nin ortak organizasyonu ile Tekman?da eğitim gören 45 öğrenci Darıca?ya geldi. Öğrenciler ilk olarak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı?nı gezdi. Öğrenciler, hayvanat bahçesinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklar daha sonra Darıca Belediyesi?nin sahilde bulunan sosyal tesislerinde öğle yemeği yedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çocukların gezisi İstanbul?da devam edecek.
Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, öğrencilerin ufuklarını açmak, dünyaya bakış açılarını geliştirmek istediklerini belirterek, ?Bu etkinliğin kültürel ve eğitim anlamında çocuklara çok şey katacağına inanıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Biz bu minik yavrularımızın, minik yüreklerindeki hayallerini daha iyi daha iyi geleceklere taşımak için her türlü katkıyı vereceğiz.? dedi.
Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, ?Asıl amacımız, doğuda yaşayan çocukların bu tür organizasyonlarla batıyla olan entegrasyonlarını sağlamak. Bunun çok faydalı olduğunu görüyoruz, çocukların ufuklarını açıldığını görüyoruz.? diye konuştu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise etkinliğin önemine değinerek, ?Ülkemizin her köşesinde yaşayan çocuklar bizim evladımız, canımız, ciğerimiz, onlarla birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz.? dedi

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Eyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştüEyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştü
Kemal Çelik: “59 doğumdan 1’i otizmli çıkabiliyor”Kemal Çelik: “59 doğumdan 1’i otizmli çıkabiliyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.