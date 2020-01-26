HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım

Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi. Büyükşehir Belediyesine ait mobil mutfakla da deprem bölgesinde hizmet verilmeye başlandı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi adeta seferberlik başlattı. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden iş makinelerini bölgeye gönderdi, ayrıca yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, evlerinden çuval ve poşetlerle getirdikleri gıda maddesi, giysi ve yaşam malzemelerini görevlilere teslim etti. Kimisi de cep harçlığını bağışladı. Kısa sürede toplanan 120 yatak, 700 battaniye, 260 gıda kolisi, 256 kişilik kıyafet, yüzlerce okul kıyafeti ve mont, 16 koli çocuk bezi, 11 katalitik soba ve yüzlerce çift ayakkabı, 2 TIR'a yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılama kapasiteli mobil mutfak da bölgede kurularak hizmet vermeye başlandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zigana Kayak Merkezi'nde geleceğin milli sporcuları yetişiyorZigana Kayak Merkezi'nde geleceğin milli sporcuları yetişiyor
Denizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber yokDenizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber yok
Antik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydalarıAntik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır, teşekkürler

Trump'tan İran'a: Hayır, teşekkürler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.