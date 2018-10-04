Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurum'da bir bankanın yetkilileri, avukatları aracılığıyla 21 Nisan 2017'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvurarak, bankanın Erzurum Nakit Yönetimi Merkezi'nde 5 yıldır çalışan Ahmet Eslek'in sorumlu olduğu ATM'lere eksik para yatırıp zimmetine para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; 28 ATM'nin ikmal ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olan Eslek'in, zimmetine toplam 4 milyon 484 bin 418 TL geçirdiği tespit edildi. Ahmet Eslek'in, ATM'lerde nakit paranın bittiğini belirten uyarıyı engellemek için de kart okuyucusuna müdahale ettiği ve nakit para bitmeye yakın ATM'lerden para çekilmesini önlediği ortaya çıktı. Eslek'in, ayrıca, 2 yıldır kurumca onaylanan yıllık izinlerini de kullanmadığı belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Eslek, savcılıkta alınan savunmasında, suçlamaları kabul etti. Eslek, "Bahis oyununda, biriktirdiğim 50 bin lira paramı kaybetmem nedeniyle 2015 yılı başlarından itibaren ATM'lerden, eksik para yatırmak suretiyle para almaya başladım. Her bir seferde 10 ya da 15 bin lira olarak parayı aldım. Toplam ne kadar aldığımı bilmiyorum. Ancak 2 ya da 2,5 milyon lira kadar almış olabilirim" dedi. Şüpheli, 24 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.