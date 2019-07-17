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Erzurumlu çiftten örnek 'çevre temizliği'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

ERZURUMLU Hande (34)- Kerim Erzeneoğlu (35) çifti, 7 yaşındaki oğulları Yağız Efe ile birlikte her gün Palandöken Kayak Merkezi ve mesire alanlarına gidip, çevre temizliği yapıyor.

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUMLU Hande (34)- Kerim Erzeneoğlu (35) çifti, 7 yaşındaki oğulları Yağız Efe ile birlikte her gün Palandöken Kayak Merkezi ve mesire alanlarına gidip, çevre temizliği yapıyor. Anne Hande Erzeneoğlu, "Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğumuzda geleceğimiz çok daha iyi olacaktır" dedi. Merkez Palandöken ilçesinde oturan çevreci aile, baba Kerim Erzeneoğlu'nun mesaisini bitirip eve gelmesiyle kendi mesailerine başlıyor. Hande- Kerim Erzenoğlu, akşam yemeklerini yedikten sonra beraberlerine 7 yaşındaki oğulları Yağız Efe'yi de alıp, araçlarıyla temizlik yapacakları bölgeye gidiyor. Genellikle mesire alanları ile Palandöken Kayak Merkezi'ne giden aile, eldivenlerini ve maskelerini takıp, çöp topluyor. Yaklaşık 3 yıldır çöp toplayan aile, vatandaşların meraklı bakışları arasında dağ taş, ormanlık alan demeden poşetlere topladıkları çöpleri şişe, plastik ve teneke şeklinde ayırı, konteynerlere bırakıyor. Ailesi ile birlikte her ay yaklaşık birkaç kamyon çöp topladıklarını söyleyen Hande Erzeneoğlu, "Ev hanımıyım. Eşim bir hastanede çalışıyor. Mesaisini bitirip eve gelince yemek yiyor, kıyafetini değiştirdikten sonra da çöp toplamaya gidiyoruz. Bu dünya hepimizin dünyası, insanlar kendi yaşadıkları yeri kirletiyorlar. Farkında olmadan kendimize büyük zarar veriyoruz. Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğumuzda geleceğimiz çok daha iyi olacaktır" diye konuştu. Kerim Erzeneoğlu ise şunları söyledi: "Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapıyorum. Eşim ve çocuğumla birlikte üç yıldır temizlik yapıyoruz. Doğa yürüyüşü yaparken kazandığımız bir alışkanlık oldu. Yürüyüş yaparken çöp toplamayı bırakıp, çöp toplayarak yürüyüş yapmaya başladık. Çevre temizliğine zaman zaman babam, kardeşlerim, yeğenlerim ve arkadaşlarımda eşlik ediyor. Bir haftada yaklaşık bir kamyon çöp topluyoruz. Şehrin dört bir tarafını temizliyoruz. Çevreyi kirleten halkımızdan tek isteğimiz şişeleri kırmasınlar. Çünkü onları toplamak zor oluyor. Ayrıca ormanlık alanda yangınlara neden olabiliyor. Doğaya ve çevremizi temiz tutmak bizim asli görevimiz. Unutmayalım ki, doğanın insana değil insanın doğaya ihtiyacı var." Bu yıl ilkokula başlayacak olan Yağız Efe Erzeneoğlu da, "Büyüklerden tek isteğim çevremizi temiz tutmaları" dedi.

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