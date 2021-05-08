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Erzurumlu 'Dadaş Necati' hayatını kaybetti

08.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da söylediği uzun hava ve gazellerle sosyal medyada ilgi gören 'Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş (86), vefat etti.

Erzurumlu 'Dadaş Necati' hayatını kaybetti

Merkez Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'nde eşi Semiha Tutaş ile yaşayan 4 çocuk, 14 torun sahibi Necati Tutaş, dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tutaş, kurtarılamadı.

Necati Tutaş için bugün öğle saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta cenaze namazı kılındı. Pandemi tedbirleri altında kılınan namaz sonrası Tutaş'ın cenazesi Asri mezarlıkta dualar arasında toprağa verildi.

Tutaş'ın oğlu Mehmet Zeki (49), babasının banyoda düştüğünü eve gelen 112 görevlilerinin ambulansta müdahale ederek hastaneye götürmelerine rağmen acilde vefat ettiğini söyledi. Tutaş, "Babam kalender bir insandı, gerçekten iyi bir Dadaş'tı. Ben babamla kardeş gibiydim. Dert ortağım, sırdaşımdı. Buraya kadarmış, rabbim buraya kadar müsaade etti. Allah gani gani rahmet etsin. Ben babamdan razıydım, inşallah o da benzen razıdır" diye konuştu.

Cenaze namazına katılan Yusuf Koç ise, "Sesiyle, yüreğiyle, yaşantısı, elbisesiyle Erzurum'u her yerde güzel temsil etti. Erzurum'un ve bizlerin başı sağ olsun" dedi.

DADAŞ KIYAFETİ VE GAZELLERİYLE İLGİ GÖRDÜ

Hemşehrileri tarafından sevilen Necati Tutaş, 10 yaşından beri beline taktığı kuşağını bir gün olsun çıkarmadı. Söylediği uzun hava ve gazellerle sosyal medyada ilgi gören Tutaş'ın videoları tıklanma rekorları kırdı. Camilerde gönüllü olarak müezzinlik de yapan Dadaş Necati'nin vefatı, sevenleri ve hemşehrilerini üzdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Erzurum
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