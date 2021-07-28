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  4. Erzurumlu fenomenin sıcağa karşı ilginç çözümü! Bunaldığı anda sokakta duş aldı

Erzurumlu fenomenin sıcağa karşı ilginç çözümü! Bunaldığı anda sokakta duş aldı

28.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havasıyla meşhur olan Erzurum’da sıcak geçen yaz mevsiminde serinlemek isteyenler birbirinden farklı çözümler arıyor. Erzurumlu fenomen Arif Arifoğulları da serinlemek için bulduğu çözümle görenleri gülümsetti.

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan Erzurum’da termometreler 30 dereceleri buldu. Kavurucu sıcaklara alışık olmayan Erzurumluları farklı çözümlere itti.

İLAÇLAMA POMPASINA DUŞ BAŞLIĞI TAKTI

Erzurumlu sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları da serinlemek için ilaçlama pompasını temizleyerek içine buzlu su doldurdu. Pompaya duş başlığı takan Arifoğulları, sıcaktan bunaldığı anlarda pompa sayesinde soğuk duş aldı.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Arifoğulları izleyenleri kahkahaya boğarken, video binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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