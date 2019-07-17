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Erzurumlu genç Almanya’da 2019 yılı erkek güzeli seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:13 | Son Güncelleme

Almanya’da düzenlenen 26 yaş üstü güzellik yarışmasında (Miss Deutschland), Erzurumlu Kayhan Kılbaşoğlu, 2019 yılının en güzel erkeği seçildi.Magdeburg kentindeki tarihi Festung Mark’da, MGO Komitee Miss Deutschland organizatörlüğünde gerçekleşen yarışmanın sunuculuğunu kentin tanınmış isimlerinden olan Holger Salmen yaptı.

Almanya’da düzenlenen 26 yaş üstü güzellik yarışmasında (Miss Deutschland), Erzurumlu Kayhan Kılbaşoğlu, 2019 yılının en güzel erkeği seçildi.

Magdeburg kentindeki tarihi Festung Mark’da, MGO Komitee Miss Deutschland organizatörlüğünde gerçekleşen yarışmanın sunuculuğunu kentin tanınmış isimlerinden olan Holger Salmen yaptı. Üç kategoride yapılan yarışmaya, değişik eyaletlerdeki seçimlerde ön elemeleri geçen 26 yaş üstü 6 erkek güzeli ve 17 kadın güzeli adayı ile genç kız güzeli kategorisinden de 13 aday katıldı. Adaylar, 2018 Almanya güzeli Olivia Möller ve 2018 Almanya erkek güzeli Raphael Merkt, ABD’li oyuncu Vincend de Paulyer, Tatiana Genrich, Mahmut Karaton ve Rudi Omarve’nin yer aldığı 7 kişilik jüri heyeti karşısına çıktı.

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Heyecanlı geçen yarış sonunda erkek güzeli olarak Erzurum’un Karayazı ilçesinde doğan ve 2 yaşındayken ailesiyle beraber Almanya’ya göç eden Kayhan Kılbaşoğlu, 2019 yılı Almanya erkek güzeli (Mr. Doutchland) unvanını aldı. Aynı kategoride, Türk kökenli Semih Yüksel de ikinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise birincilik ödülü (Miss Doutchland) Lena Stöcker’in (35) olurken, 2019 genç kız güzeli olarak da Philline Dubiel-Hahn (19) seçildi.

Yarışmada dereceye giren kişilere değişik ödüller verildi. 2019 yılı Almanya erkek güzeli seçilen Kayhan Kılbaşolu’nun, amatör olarak bazı kulüplerde futbol oynadığı öğrenildi.

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