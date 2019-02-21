Erzurumlu öğrenciler, ‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle Bursa'ya geldi

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Erzurum’dan Bursa’ya gelen 97 öğrenci Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılıp devam eden ‘Biz Anadoluyuz’ projesinin Bursa ayağının 9’uncu etabı kapsamında Erzurumlu 97 öğrenci, Bursa’ya gelerek şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Öğrenciler gün sonunda Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı, tarihi valilik binasında ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Canbolat, Erzurum'dan gelen öğrencilerin Bursa'da güzel günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerin Bursa ile ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Vali Canbolat, "Bursa'da 400 bin civarında Erzurumlu var. Dolayısıyla burası da ikinci bir Erzurum gibi. Sizleri burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Erzurum'dan kalkıp buralara gelmeniz, tanımanız, hem buraları görmeniz ve bilmeniz, hem de kültürler arası dayanışmayı sağlamanızı biz önemsiyoruz. Siz gençlerin bilgi ve görgü anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Konuşmanın ardından Vali Canbolat, öğrencilere hediye verdi.

