"Erzurumlu Robot" seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanat Ofisi'nin yeni oyunu Erbot 2534 (Erzurumlu Robot) Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Yerli üretim bir robotun Türk ailesi içindeki denenme sürecini konu olan Erbot 2534 (Erzurumlu Robot) sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Oyunun yazarı, yönetmeni ve Erbot 2534'ü canlandıran oyuncusu Hüseyin Erkanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum şivesini yaşatmak için böyle bir oyun ortaya koyduklarına dikkati çekerek, "İzleyeceğiniz oyun bilim kurgu tadında bir komedi. Bir gün oğlumla konuşurken hayal kuruyor ve düşünüyorduk. Oğluma 'yapay zekayla belki babanı yaşatabilirsin' diyordum. Bir anda aklımıza böyle bir senaryo geldi." dedi.

Erkanlı, seyirciyi Türk aile yapısıyla Erzurumlu bir robotun arasındaki çatışmalar beklediğini belirterek, İstanbul Sanat Ofisi'nin yeni projelerinin de çocuklara Türk aile kültürünü göstermek ve öğretmek olarak devam edeceğini söyledi.

Genel Yapım Koordinatörü Fatih Küçük ise oyunun ilk önce bir sinema filmi olarak düşünüldüğüne işaret ederek, "Hatta şu anda senaryomuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Kurulu'nda, bir aksilik olmazsa önümüzdeki sene vizyona girecek bir proje olacak. Öncelikle tiyatro seyircisiyle buluşturmak istedik, oyun da halkımıza canlı canlı ön gösterim gibi olacak." ifadelerini kullandı.