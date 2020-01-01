HABER
  4. Erzurumlu şehidi binler uğurladı

Erzurumlu şehidi binler uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Suriye’nin Tel-Abyad kentinde meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekâtı’nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan iki gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye’nin Tel-Abyad kentinde meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekâtı’nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan iki gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit için Erzurum’daki Narmanlı Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Şehidin cenazesine Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, baba Abdurrahman Kaya, anne Zeliha Kaya, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı.
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Karskapı Şehitliği’ne defnedildi.

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
İnegöl protokolü yeni yıla görev başındaki kamu çalışanlarıyla girdiİnegöl protokolü yeni yıla görev başındaki kamu çalışanlarıyla girdi
Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattıTel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

Kayseri Havalimanı'nda panik anları!

Kediyi çelik telle asarak öldüreni bulmak için özel ekip kuruldu

Kedi çelik telle asılarak öldürülmüştü! Yeni gelişme

Hırvatistan Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

AB'de yeni dönem bugün başladı

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Magandalara drone'lu darbe

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.