HABER
  4. Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor

Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanıyor.Şehidin cenazesi sabah saatlerinde evine götürülerek helallik alındıktan sonra Narmanlı Camii avlusuna getirildi.

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehidin cenazesi sabah saatlerinde evine götürülerek helallik alındıktan sonra Narmanlı Camii avlusuna getirildi. Şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şehit rahmi Kaya’nın dedesi Muhammet Kaya’nın da Van’da şehit düştüğü öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya’nın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından torağa verilecek.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Kar yağmayınca bakın çözümü neyde buldular!Kar yağmayınca bakın çözümü neyde buldular!
Demirci’de ev ve hayvan damı yandıDemirci’de ev ve hayvan damı yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da polisi alarma geçiren olay

KADES'i test etmek isteyen kadın, polisi alarma geçirdi

Kar yağmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Kar yağmayınca bakın çözümü neyde buldular!

Beşiktaş sahilinde intihar! 'Allah'a emanet olun' dedi, kendisini vurdu

Beşiktaş'ta korkunç olay: Allah'a emanet olun

Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteriler sürüyor

Dünyanın gözü orada! Gösteriler bugün de sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.