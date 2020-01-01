Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin cenazesi sabah saatlerinde evine götürülerek helallik alındıktan sonra Narmanlı Camii avlusuna getirildi. Şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit rahmi Kaya’nın dedesi Muhammet Kaya’nın da Van’da şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya’nın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından torağa verilecek.

