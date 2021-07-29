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Erzurumlular 10 bin balık için seferber oldu

29.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kuraklık nedeniyle kuruyan gölde can çekişen balıklar için seferber olan ekipler, göle su ulaştırdı. Can suyu için seferber olan köylüler, yetkililere seslenerek ikinci bir gölete ihtiyaçları olduğunu söylediler.

Erzurumlular 10 bin balık için seferber oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesinde yapılan sulama göleti kuraklık nedeniyle kuruma seviyesine geldi. İçerisinde bulunan 10 bin sazan balığı için ekipler seferber oldu. Göletteki balıklarda ölmeler başlamışken Oltu Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri arazöz ile göletteki balıklara köylülerin yardımları ile can suyu verdi.

"BALIKLAR CAN ÇEKİŞİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, balıkların ölmek üzere olduğunu ifade ederek, "Maalesef havaların kurak gitmesi nedeni ile göletteki su tamamen kurumak üzere, balıklar can çekişiyor. Yetkililerden rica ettik arazözle göletimize su takviyesinde bulunsunlar diye. Kendileri bize yardımcı oldu. Yetkililerimiz bizim sesimizi duysun istiyorum. Hayvanlarımızın içecek suyu yok, ikinci bir gölet ihtiyacımız var. Arazilerimiz susuz kalıyor bizlere yardım elinin uzanmasını istiyoruz” dedi.

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İHA

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Erzurum
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