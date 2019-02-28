HABER

Erzurumlulardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler için düzenlenen mitinge katılmak üzere Erzurum’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler için düzenlenen mitinge katılmak üzere Erzurum’a geldi. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce Erzurumlu, Erdoğan’a sıcak sevgi selinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan, geçiş güzergahında konvoyunu durduran gençlerle, fotoğraf çektirdi. Bir süre burada, kar yağışı altında öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na geçti.
İstasyon Meydanı’nda saatler öncesinde yerlerini alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlar İHA mikrofonuna konuştu. Eksi 10 dereceyi bulan soğuk havanın ve kar yağışının Erdoğan sevgisinin önüne geçmediğini ifade eden vatandaşlar, “Reisimizi, başkanımızı çok seviyoruz. Onun için ölürüz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza Erzurum’dan tam destek” diye konuştu.
Mitingin ardından Erzurum Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Erzurum’dan ayrıldı.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
CHP Balçova'da Çalkaya'nın adaylığı düşürüldüCHP Balçova'da Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü
Akşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız var (2)Akşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız var (2)

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.