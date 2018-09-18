Erzurum'un asırlık kayıtları Ukrayna arşivinde

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Erzurum ile ilgili 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait bazı belgelerin kopyalarını Ukrayna'dan getirdiklerini belirterek, "Bu belgeler, günlük yaşantı ve sicil kayıtlarıyla alakalı. Bazı evliliklerden boşanmalardan tutun, tapu belgelerine kadar Erzurum ile ilgili birçok bilgi var." dedi.

Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Sybiha, Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.

Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Erzurum ile ilgili 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait bazı belgelerin kopyalarını Ukrayna'dan getirdiklerini söyledi.

Kentteki bazı tapuların yer aldığı bu belgelerle ilgili araştırma yapmak isteyenlerin, ülkelerindeki üniversitelerle irtibata geçebileceğini ifade eden Sybiha, "Gerçekten bunlar eşsiz belgeler ve bunların benzeri yok. Bu belgeler şu ana kadar çok iyi saklanmışlar. Bu belgeler daha önce Ukrayna arşivlerinde Arapça olarak sınıflandırılmış ve farklı bir kategoride saklanıyordu. Fakat daha sonradan Arapça olmadığı, Osmanlıca olduğu anlaşıldı ve Türk tarafına 'gelin siz de araştırma yapın' dedik. Bu belgeler, günlük yaşantı ve sicil kayıtlarıyla alakalı. Bazı evliliklerden boşanmalardan tutun, tapu belgelerine kadar Erzurum ile ilgili birçok bilgi var. Bu belgeler Rus işgalci kuvvetler tarafından götürülmüş." diye konuştu.