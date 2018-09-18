Erzurum'un asırlık kayıtları Ukrayna arşivinde

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Erzurum ile ilgili 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait bazı belgelerin kopyalarını Ukrayna'dan getirdiklerini belirterek, "Bu belgeler, günlük yaşantı ve sicil kayıtlarıyla alakalı. Bazı evliliklerden boşanmalardan tutun, tapu belgelerine kadar Erzurum ile ilgili birçok bilgi var." dedi.
Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Sybiha, Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.
Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Erzurum ile ilgili 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait bazı belgelerin kopyalarını Ukrayna'dan getirdiklerini söyledi.
Kentteki bazı tapuların yer aldığı bu belgelerle ilgili araştırma yapmak isteyenlerin, ülkelerindeki üniversitelerle irtibata geçebileceğini ifade eden Sybiha, "Gerçekten bunlar eşsiz belgeler ve bunların benzeri yok. Bu belgeler şu ana kadar çok iyi saklanmışlar. Bu belgeler daha önce Ukrayna arşivlerinde Arapça olarak sınıflandırılmış ve farklı bir kategoride saklanıyordu. Fakat daha sonradan Arapça olmadığı, Osmanlıca olduğu anlaşıldı ve Türk tarafına 'gelin siz de araştırma yapın' dedik. Bu belgeler, günlük yaşantı ve sicil kayıtlarıyla alakalı. Bazı evliliklerden boşanmalardan tutun, tapu belgelerine kadar Erzurum ile ilgili birçok bilgi var. Bu belgeler Rus işgalci kuvvetler tarafından götürülmüş." diye konuştu.
- "Erzurum'da fahri konsolosluk açmak istiyoruz"
Sybiha, Erzurum Havalimanı'nı Doğu Anadolu Bölgesi için merkezi bir yer olarak gördüklerini belirterek, "Karşılıklı ilişkilerin mevcut durumunu ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, burada bir fahri konsolosluğun açılması söz konusu oldu. Bütün bölgeyi kapsayacak şekilde bir yerde açacak olursak kesinlikle Erzurum'u tercih ederiz." ifadelerini kullandı.
Vali Azizoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Sybhia'ya teşekkür etti.
Türkiye ile Ukrayna'nın iki dost ülke olduğunu dile getiren Azizoğlu, "Son yıllarda Türkiye ile Ukrayna arasında çok yakın stratejik işbirliği gelişmekte olduğunu biliyoruz. Bunun daha da ileriye götürülmesi, bölgemizle ilgili ticaret, turizme yönelik ortak girişimler yapılması da bizim arzularımızdan. İnşallah bölgemizde Ukrayna ve Türkiye, barışı tesis eden iki ülke olarak ilişkilerini arttırarak devam ettirirler." diye konuştu.
Azizoğlu, Sybhia'ya Erzurum'un kış turizm potansiyelinden bahsederek, kışın kente kayak yapmaya davet etti.
Erzurum çevresinin 4 ülkeye sınır olduğunu ve bölgenin lojistik merkezi halinde olduğunu ifade eden Azizoğlu, ticaret ve turizm alanında Ukrayna ile karşılıklı ilişkiler içerisinde olmak istediklerini sözlerine ekledi.
Vali Azizoğlu ile Büyükelçi Sybhia'nın hediyeleştiği ziyarette, Ekoavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci de hazır bulundu.
İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti
Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor
Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum