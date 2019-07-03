FIRAT ÖZDEMİR - Yöresel üslubu ile seslendirdiği ezgilerin sosyal medyada çokça izlenmesiyle ve günlük yaşantısındaki geleneksel giyimiyle dikkatleri çeken Erzurumlu 83 yaşındaki Necati Tutaş, adeta kentin kültür elçiliğini yapıyor.

Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında "Dadaş Necati" olarak tanınan Necati Tutaş, kentteki bir dükkanda seslendirdiği "Huma Kuşu" türküsünün videosunun sosyal medyada çok kez izlenmesiyle büyük beğeni topladı.

Kentin yöresel üslubu ile seslendirdiği uzun hava ve gazellerin yanı sıra günlük yaşamında kullandığı geleneksel kıyafetiyle de dikkatleri toplayan Tutaş, ilerleyen yaşına rağmen güçlü sesiyle okuduğu uzun hava, gazel, türkü ve mevlit ile sosyal medya başta olmak üzere 7'den 70'e her kesimin yoğun ilgisini çekiyor.

"Dadaşlar diyarı" Erzurum'un adeta kültür elçiliğini yapan Tutaş, gençlik yıllarında sesinin daha gür olduğunu söyledi.

Gençken taş plaklardan dinlediği ezgilerle müzik alanında kendini yetiştirdiğini ifade eden Tutaş, "Diyakbakırlı Celal Güzelses, Hafız Burhan, Bigali Mehmet, Nadir Uğurluses, Malatyalı Fahri Kayahan'ın taş plaklarını alıp sanatçının usulünü öğrendim. Paramızı taş plaklara yatırdık, arşiv dolu. Plakların sahibi bile bizle okuyamazdı. Kimseden müzik dersi almadım. Kardeşimle evde otururken o defterini açardı ben tamburu alıp kardeşime yol gösterirdim. Bizi dinleyenler 'Bunlar ders alırdı' derdi." şeklinde konuştu.