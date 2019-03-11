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Erzurum’un ehramı dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Erzurumlu kadınların asırlardır boy örtüsü olarak kullandığı ehram tescillendi.

Erzurumlu kadınların asırlardır boy örtüsü olarak kullandığı ehram tescillendi. Aziziye Belediyesinin girişimleri sayesinde tescillenen ehram Erzurum’un coğrafi işaret alan 9. ürünü oldu.
Geçmişte özellikle Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van ve Kayseri gibi illerde kadınlar tarafından örtünmek amacıyla kullanılan ve koyun yününden üretilen kumaşlardan yapılan Ehram, halen söz konusu iller başta olmak üzere birçok kentteki kadınlarca geleneksel giysi olarak kullanılıyor.
Aziziye Belediyesi, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Aziziye Kaymakamlığı ve Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan girişimler sayesinde ehram Erzurum’un tescilli ürünü oldu. Yaklaşık 200 yıldır özel atölyelerde dokunmaya devam Ehram kumaşından örtünün yanı sıra ayakkabı, çanta, kravat, elbise, cüzdan, kitap ayracı, çocuk kıyafetleri ve anahtarlıklar üretiliyor.
Coğrafi işaret tescil tanıtım programında konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ehramın dünyaya açılacağını ifade ederek, "Geçmiş olduğumuz dönem içerisinde ehram kumaşının bütün vatandaşlarımız tarafından kullanılması ve tüm dünyaya satışı konusunda çalışmalar yaptık. Erzurum’la özdeşleşmiş bu kumaşın daha iyi tanıtılması için elimizden geleni yaptık. Erzurum İş Kadınları Derneği ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte ehramın tescillenmesi konusunda birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde Paten Enstitüsünün onayı ile birlikte Ehram artık Erzurum’un olarak tescillenerek Erzurum’un 9.ürünü oldu. Biz ehramın tüm dünyaya lansmanını yapacağız. Ehramların üzerine yapıştıracağımız hologramla tamimiyle Erzurum ehramı olduğunu vurgulayacağız” dedi.
Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu ise "Ehram Erzurum’a özgü kadınlarımızın örtünmek amacıyla kullandığı boy örtüsüdür. İçerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan koyunun doğal tüyüyle yapılan kültürümüze özgü bir dokumadır. Ehramlar koyundan bahar ayından kırkıldıktan sonra yazın yıkanır ve kurutulur daha sonra taraklarda tarandıktan sonra çirişlenir ve dokunmaya başlanır. Ehramın ilk çıktığı yer Erzurum’dur 200 yıl önce dokunmaya başlanmıştı” şeklinde konuştu.

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