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Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak adlandırılan Erzurum'daki Narman peribacaları, Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla doğal sit alanı olarak tescil edildi.  62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu'nun Kapadokya'sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, doğal sit alanı ilan edildi.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak adlandırılan Erzurum'daki Narman peribacaları, Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla doğal sit alanı olarak tescil edildi.
62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu'nun Kapadokya'sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, doğal sit alanı ilan edildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kararda, "Erzurum ili, Narman ilçesi, Narman Peribacaları nitelikli doğal koruma alanına ait düzeltilmiş yeni sınırlar, bakanlık makamının 20 Kasım 2019 tarihli ve 273461 sayılı 'olur'u ile tescil edilmiştir" denildi. 3 Aralık'ta Resmi Gazete'de Bakanlık kararıyla Narman Peribacaları'nın tescili kesinleşmiş oldu.
VALİ MEMİŞOĞLU: ÇOK GURURLUYUZ
Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peribacaları'nın muhteşem bir coğrafya olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kapadokya da bizim güzelliğimiz orası da dünya çapında bir yer. Lakin Narman Peribacaları'nın jeolojisi, topoğrafyası biraz daha farklı. Kırmızı periler diyarı olarak geçiyor. Muhteşem bir güzergâh, yürüyüş ve doğal alanları var. Geçen yıl göreve başladığımda ziyaret ettim, çok etkilendim. Büyüleyici bir atmosfer. Ancak hiçbir tesis yoktu. Sadece doğaseverlerin gidip faydalanabileceği bir yerdi. Hemen kolları sıvadık, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Narman Belediyemiz bir proje yaptık. 2 katlı o mimariye uygun müthiş bir proje. En az 4-5 tur otobüsünün gelip orada yemeğini, ihtiyaç giderebileceği bir tesis. Atlı safari, ATV safari, bisiklet safari, doğal yürüyüş turları yapacağız. Hatta balon safari de Kapadokya'da olduğu gibi bunu da planlıyoruz. Bunun için önce bir bina yapmamız gerekiyordu. Binanın ihalesini geçtiğimiz gün Narman Belediyesi de yaptı. Nisan ayında hemen işe başlıyoruz. 3-4 ay içerisinde binayı bitirip turizm sezonunu açacağız. Türkiye'nin tüm tur firmaları gelip bu güzellikleri hep beraber görecekler. Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla da doğal sit ilan edildi o bölge. Muhteşem bir yer, bütün o güzellikleri çok daha yüksek bir şekilde hem Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımızın hem de kente dışarıdan gelen turistlerin hizmetine sunacağız. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, çok keyifliyiz."
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