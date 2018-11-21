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Erzurum'un kış turizmine İran desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden: - "Erzurum, Van'a kıyasen turistlere biraz daha uzak kalıyor ama biz uçak seferleri yaparak bu nispeten uzak yolu kısaltabiliriz. Kesinlikle turizmin burada genişlemesi ve güçlenmesi için yardımcı olacağız" - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "İranlı kardeşlerimiz Türkiye'ye, Erzurum'a geldiklerinde hiç endişe etmesinler, kendi ülkelerindeymiş gibi rahat olsunlar"

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, İranlı turistleri Erzurum'a çekmek için çalışacaklarını belirterek "Erzurum, Van'a kıyasen turistlere biraz daha uzak kalıyor ama biz uçak seferleri yaparak bu nispeten uzak yolu kısaltabiliriz. Kesinlikle turizmin burada genişlemesi ve güçlenmesi için yardımcı olacağız." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Soltanzaden, kış turizminde Erzurum'un tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Erzurum'dan İran'a da turist beklediklerini ifade eden Soltanzaden, şöyle konuştu:

"İran'dan buraya çok turist geliyor, inşallah bundan sonra da bu devam edecek. İki ülkenin en güzel mevsiminde sizlerle çalışacağız ve bu konu beni mutlu ediyor. Eskiden Van'da sınır kapısı yoktu dolayısıyla İranlı turistler en önemli şehir olarak Erzurum'a geliyorlardı. Van'da sınır kapısı açıldıktan sonra turistlerimiz çoğunlukla bu şehri tercih ediyor. Erzurum, Van'a kıyasen turistlere biraz daha uzak kalıyor ama biz uçak seferleri yaparak bu nispeten uzak yolu kısaltabiliriz. Kesinlikle turizmin burada genişlemesi ve güçlenmesi için yardımcı olacağız."

Vali Memiş de İranlı turistleri Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek "İranlı kardeşlerimiz Türkiye'ye, Erzurum'a geldiklerinde hiç endişe etmesinler, kendi ülkelerindeymiş gibi rahat olsunlar. İki ülke ve şehirlerimizin her anlamda daha da kaynaşması lazım." diye konuştu.

İranlı turistleri çok önemsediklerine işaret eden Memiş, İran'dan Erzurum'a uçak seferlerinin yapılması ve bu seferlerin arttırılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Memiş ve Soltanzaden birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum İRAN kış turist turizm

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