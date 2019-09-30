HABER

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yayla Çayır köyünde sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar görenleri hayran bırakıyor.Yayla Çayır köyünde sonbaharda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yayla Çayır köyünde sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar görenleri hayran bırakıyor.
Yayla Çayır köyünde sonbaharda adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Rengarenk doğa görenleri hayran bırakıyor. Gurbetçi Yakup Öztürk, üç aydır bölgede bulunduğunu belirterek, “Manzara on numara. Mükemmel bir yer, herkesin bu güzellikleri görmesini isterim” dedi.
Yaylaçayır köyü sakinlerinden Yunus Emre Bektaş ise, “Köyümüz bu mevsimde çok güzel oluyor, ağaçlar rengarenk. Herkesin köyümüze gelerek bu güzellikleri görmesini isterim” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Zakir Koçak da, “Artık güz geldi, havalar soğumaya başladı. Ağaçlar sarardı, manzaramız çok güzel. Kışımız çok, yazımız az” dedi.

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

Mardin'deki operasyonda 'Roger' kod adlı Fırat Şimdi öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Fırat Şimdi öldürüldü

Düzce'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.