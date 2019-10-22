HABER

Erzurum'un manevi önderlerinden Bilgin toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Erzurum'un manevi önderlerinden, FETÖ'nün darbe girişimine karşı çıkan halk ile hareket eden ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, defnedildi

Erzurum'un manevi önderlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde önceki gün 84 yaşında hayatını kaybeden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin için öğle vakti kent merkezindeki Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Bilgin'in yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile çok sayıda din adamı, siyasetçi ve bürokrat ile vatandaş katıldı.

Bilgin'in cenaze namazını, Ünlü'nün yaptığı duanın ardından oğlu İbrahim Hakkı Bilgin kıldırdı.

Tekbirler eşliğinde cenaze arabasına taşınan Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, götürüldüğü baba ocağı Çöğender Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kentin manevi önderlerinden olan Bilgin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Erzurum Polisevi balkonundan halka dua ettirerek, vatandaşların darbeye karşı kenetlenmesine destek olmuştu.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Oğul sabah, acı haberle rahatsızlanan babası akşam öldüOğul sabah, acı haberle rahatsızlanan babası akşam öldü
Kerimcan Durmaz hakim karşısında (1)Kerimcan Durmaz hakim karşısında (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Erzurumlu İsmail Fakirullah Bilgin Hoca İsmail Fakirullah Bilgin

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 10 ilde 'hayalet silah' operasyonu

10 ilde 'hayalet silah' operasyonu

Manisa’da iğrenç olay! Güvenlik kameralarını izleyince deliye döndüler

İğrenç olay! Güvenlik kameralarında görünce ortalık karıştı

Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.