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  4. Erzurum'un yıldızları karda uçtu

Erzurum'un yıldızları karda uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

ERZURUM'un kayakla atlama milli takımı, düzenlen 'Kışa Merhaba Festivali'nde lapa lapa yağan kara rağmen kulelerden atladı.

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un kayakla atlama milli takımı, düzenlen 'Kışa Merhaba Festivali'nde lapa lapa yağan kara rağmen kulelerden atladı. Gökyüzünü renk cümbüşüne çeviren kayakçılar, izleyenler tarafından alkışlandı. Festivalde Vali, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı karda rafting yaptı, vatandaşlarla birlikte halay çekti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez 'Kışa Merhaba Festivali' düzenlendi. 2011 Dünya Üniversite Oyunları (UNIVERSIADE) için merkez Palandöken ilçesindeki tarihi kiremitlik tabyada yaptırılan atlama kulelerindeki festivale Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu gecede lapa lapa yağan kar altında düzenlenen festival, havai fişek gösterileriyle başladı. Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bürokratlar, sporcular ve vatandaşların katıldığı festivalde daha sonra kayakçılar meşalelerle atlama kulesi pistlerinde gösteri yaptı.
Festivalin en heyecanlı anı, kayakla atlama milli takımını oluşturan Erzurumlu sporcuların 90 metre yüksekliğindeki kuleden atlamaları oldu. Yoğun kar yağışı devam ederken 90 metre yüksekliğindeki kuleden kendilerini boşluğa bırakan sporcuların başarılı atlayışları izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Kayakla atlamacıları büyük heyecanla izleyen Vali Okay Memiş, sık sık 'bravo' diyerek destek verdi. Sporu çok sevdiğini belirten Vali Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi olduğunu ifade etti. 2011'de düzenlenen oyunlardan sonra tesislerin kullanılmaya çalışıldığını belirten AK Parti Milletvekili Selami Altınok ise başarılı çalışmalar yapıldığını kaydetti.
RAFTİNG BOTUYLA ADRENALİN
Sporcuların atlayışları sonrası festivale katılanlar kızaklarla pistlerde kaymanın keyfini yaşadı. Bu arada çalan müzik eşliğinde Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve protokol üyeleri gençlerle birlikte halay çekti. Kar altındaki halayın ardından Vali Memiş ve beraberindekiler piste çıkarılan rafting botuna bindi. Protokol adrenalin dolu bir iniş yaptı. Pisten yürüyerek inemeyen bazı vatandaşlar ise düşmekten kurtulamadı.
Heyecanlı ve eğlenceli bir havada gerçekleşen festival, halaylarla sona erdi.

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