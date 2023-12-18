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'Eş Başkan' ifadeleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan İYİ Partililere yanıt

18.12.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den kendisine yönelik 'Eş Başkan' yakıştırmalarının yapıldığına dair sorulan bir soruya "Benim kulağım kötü sesleri ve kötü sözleri hiç duymuyor" yanıtını verdi. İBB Meclisindeki İYİ Partililerin istifa etmesiyle ilgili ise İmamoğlu "Onun dışında Meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi kendi kişisel kararlarıdır. Herkes için hayırlısı olsun diyorum" dedi.

'Eş Başkan' ifadeleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan İYİ Partililere yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 31 Mart seçimleriyle ilgili olarak "Bu seçimde daha başarılısını yaşatacağım İstanbullulara" diyen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den kendisine yönelik gelen 'Eş başkan' sözlerine ise "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor" yanıtını verdi.

"BU SEÇİMDE DAHA BAŞARILISINI YAŞATACAĞIM İSTANBULLULARA"

İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Bütün siyasi partilerin çalışmalarını duyuyoruz. İstanbul'da belli ki çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak. Bu fayda getirir. Farklı düşüncelerin farklı bakış açılarının yarışa bildiği bir zemini önemsiyorum. Umarım o fikirlerin daha iyi tartılıp ölçülebildiği, bilgi alma ortamlarının varlığıyla demokrasi şölenine dönüştüğü bir İstanbul seçimi yaşarız. Her partinin İstanbul adayına saygı duyuyorum. Ben şahsen İstanbulluların ihtiyaçlarına odaklı bir kampanya yürüteceğimi, çok fazla adaylar üzerinden kampanya yönetmediğimi defalarca dile getirdim. Bu seçimde daha başarılısını yaşatacağım İstanbullulara. 5 yıldır muazzam bir diyalog köprümüz var İstanbullularla."

"Çoklu aday dediniz bunun içinde İYİ Parti'yi de saydınız mı?" sorusuna İmamoğlu, "Hayırlısı, benim yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Bir siyasi partinin her ne kadar ittifakımız olsa da kendi iç meselesine ne yorum yaparım ne de müdahil olurum. Eğer orada bir anlaşmazlık, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Çünkü İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi açısından son derece önemli kararlara imza atmış bir partidir. Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci yaşarlar, yaşatırlar. Onun dışında Meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi kendi kişisel kararlarıdır. Herkes için hayırlısı olsun diyorum" yanıtını verdi.

Bir gazeteci, İmamoğlu'na "İYİ Parti'deki istifalar üzerine İYİ Parti'den size eş başkan yakıştırmaları yapılıyor" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine İmamoğlu, "Benim kulağım kötü sesleri ve kötü sözleri hiç duymuyor" yanıtı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti
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