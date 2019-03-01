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"Eş başkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

MHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: - "Ben tüm kalbimle inanıyorum ki Adanalı hemşehrilerim örtülü ittifakın Adana'yı ele geçirmesine müsaade etmeyecektir. Eş başkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak"

MHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ben tüm kalbimle inanıyorum ki Adanalı hemşehrilerim örtülü ittifakın Adana'yı ele geçirmesine müsaade etmeyecektir. Eş başkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Sözlü, Kars, Iğdır, Ardahan Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Sözlü, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere karşı kurulduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle güvenlik güçlerinin, terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiklerini ifade etti.

CHP'li adayların halka yalan söyleyerek siyaset yaptığını, İYİ Parti teşkilatlarını da istismar ettiklerini belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Örtülü ittifak, belediye meclis üyeliklerinde yazılan isimlerle gün yüzüne çıktı. Seyhan'da, Çukurova'da, Yüreğir'de ve Ceyhan'da çok sayıda HDP'li, CHP listelerinden belediye meclis üyeliklerine aday gösterildi. Karşı ittifakın büyük ortağı, PYD'ye 'terör örgütüdür' diyemeyen HDP ile ittifak içindedir. Bunlar, PKK'yı meşru hale getirmenin gayreti içindeler. Bunlar, teröristlerin kurduğu kalleş, hain pusularında şehit edilen askerlerimizi, polislerimizi yok sayıyorlar. Onların ruhunu sızlatıyorlar. Şehit ailelerine büyük saygısızlık yapıyorlar. Bir tarafta Türkiye'nin bekası için terör örgütleriyle mücadele eden, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin tepesine balyoz gibi inen Cumhur İttifakı var, diğer tarafta ise PKK'dan beslenen bir CHP var. Türkiye işte böyle bir zihniyetin tehdidi altındadır. Ben tüm kalbimle inanıyorum ki Adanalı hemşehrilerim örtülü ittifakın Adana'yı ele geçirmesine müsaade etmeyecektir. Eş başkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak."

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adana Hüseyin Sözlü

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