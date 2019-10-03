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Eş bulmayan arkadaşını öldürüp, parçalayan sanığa müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

BURSA'da kendisine eş bulması için para verdiği arkadaşı Hüseyin Altı'yı (35), sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürüp, cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Akif Tamtürk (45), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eş bulmayan arkadaşını öldürüp, parçalayan sanığa müebbet hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA-(DHA)- BURSA'da kendisine eş bulması için para verdiği arkadaşı Hüseyin Altı'yı (35), sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürüp, cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Akif Tamtürk (45), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İnşaat işçisi Hüseyin Altı'dan haber alamayan yakınları, 26 Mart 2016 tarihinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hüseyin Altı'nın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. Altı'nın, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Tamtürk, çapraz sorgusunda, Altı'yı kendisine 44 bin TL karşılığında evlenecek kadın bulma vaadiyle kandırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi parçalara ayırdığını da anlatan Tamtürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. .
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Akif Tamtürk, savunmasında “Hüseyin Altı’yı öldürmedim, nüfus kayıtlarında halen yaşadığı görülüyor. Poliste, savcılıkta ve mahkemede ilk ifadeleri korktuğumdan dolayı verdim. Adliyeye çıkarken polis, 'Bizim dediğimiz şekilde ifade vermezsen ayaklarına sıkacağız’ dedi" diye konuştu.
Mahkeme tutuklu sanığı tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Dosyanın gönderildiği Yargıtay ise, kararı, tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini bildirerek, bozdu.
Bozma kararı üzerine Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Akif Tamtürk, eski savunmalarını tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini öne sürdü.
Mahkeme, Tamtürk'e müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmadı.

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