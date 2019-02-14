Eş cinayeti davasında sanıklara hapis cezası

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın 18 yıl, suça iştirak ettiği ileri sürülen erkek arkadaşı da 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, eşi Uğur Seviner'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Tuğba Seviner, suça iştirak ettiği ileri sürülen arkadaşı tutuksuz A.K. ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı, sanık Seviner'in üzerine atılı suçu tahrik altında işlediğini belirterek 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle, diğer sanığın ise 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Seviner savunmasında, eşinden şiddet gördüğünü, olayın birden geliştiğini ileri sürdü.

Eşinden boşanmak için açtığı 3 davada sonuç alamadığını, olay günü evinin önünde eşi ve arkadaşı Ö.Ö'nün, A.K'ye saldırdığını iddia eden Seviner, "Elimdeki bıçağı Uğur'un bacağına doğru rastgele salladım. Nasıl oldu bilmiyorum bıçak boğazına değmiş. Niyetim kesinlikle yaralamak ya da öldürmek değildi, korkutmak istemiştim. Kadınların sonu böyle olmamalı. Ölüm ya da mahkumiyet. Tek isteğim insanca yaşamaktı." ifadesini kullandı.