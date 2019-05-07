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Eş cinayeti sanığı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Adana'da, karısını uyuduğu sırada öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Adana'da karısını, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Çopur ile avukatı katıldı.

Sanık Çopur savunmasında, eşini tasarlayarak öldürmediğini belirterek, geçim sıkıntısı nedeniyle devamlı tartıştıklarını iddia etti.

Mahkeme başkanının olayı gören olup olmadığını sorması üzerine sanık Çopur, "Evde 6 yaşındaki oğlum vardı. Annesiyle yatıyordu, çok az gördü. Olaydan sonra oğlumu alıp kız kardeşimin evine gidip polis çağırarak teslim oldum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Çopur'un tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi'nde 26 Aralık 2018'de meydana gelen olayda, 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Çopur tutuklanmıştı.

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