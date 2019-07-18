Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi

Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, 5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada müebbet hapis cezasına çıkan sanık Ömer Akdoğan (57), mahkeme başkanına ‘’Vicdanınız rahat mı?” diye sordu. Başkanın yanıtı ise, “Benim rahat, senin rahat mı asıl?” oldu.

İzmit'te 20 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olayda, Yenituran Durağı'nda otobüs bekleyen 42 yaşındaki Sevgi Zağlı, ayrıldığı dini nikahlı eşi Ömer Akdoğan tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Tutuklanan Ömer Akdoğan, ‘kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı, suçun haksız tahrik altında işlenmediği gerekçesiyle bozdu.

Bozma kararı üzerine Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Akdoğan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Akdoğan, savunmasına Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, “2014 yılından beri tutukluyum. Takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim” dedi. Cumhuriyet savcısının ilk yargılamada verdiği mütalaayı tekrar ettiğini bildirdiği duruşmada sanık avukatı ise, tahliye talebinde bulundu.

VİCDAN SORUSU

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, 'haksız tahrik indirimi' uygulamadan Akdoğan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine sanık Ömer Akdoğan, mahkeme başkanına, "Vicdanınız rahat mı?" dedi sordu. Mahkeme başkanı da “Benim rahat, senin rahat mı asıl?” diyerek, cevap verdi.

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