HABER

Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

İZMİT’te, 5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada müebbet hapis cezasına çıkan sanık Ömer Akdoğan (57), mahkeme başkanına ‘’Vicdanınız rahat mı?” diye sordu.

Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi

Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, 5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada müebbet hapis cezasına çıkan sanık Ömer Akdoğan (57), mahkeme başkanına ‘’Vicdanınız rahat mı?” diye sordu. Başkanın yanıtı ise, “Benim rahat, senin rahat mı asıl?” oldu.
İzmit'te 20 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olayda, Yenituran Durağı'nda otobüs bekleyen 42 yaşındaki Sevgi Zağlı, ayrıldığı dini nikahlı eşi Ömer Akdoğan tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Tutuklanan Ömer Akdoğan, ‘kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı, suçun haksız tahrik altında işlenmediği gerekçesiyle bozdu.
Bozma kararı üzerine Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Akdoğan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Akdoğan, savunmasına Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, “2014 yılından beri tutukluyum. Takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim” dedi. Cumhuriyet savcısının ilk yargılamada verdiği mütalaayı tekrar ettiğini bildirdiği duruşmada sanık avukatı ise, tahliye talebinde bulundu.
VİCDAN SORUSU
Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, 'haksız tahrik indirimi' uygulamadan Akdoğan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine sanık Ömer Akdoğan, mahkeme başkanına, "Vicdanınız rahat mı?" dedi sordu. Mahkeme başkanı da “Benim rahat, senin rahat mı asıl?” diyerek, cevap verdi.
FOTOĞRAFLI

Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Sosyal konutlarda düğüm çözülüyorSosyal konutlarda düğüm çözülüyor
Okuma yazma bilmiyor ama İngilizce ve Arapça konuşuyorOkuma yazma bilmiyor ama İngilizce ve Arapça konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.