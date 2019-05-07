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Eş cinayetine müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Sarıyer'de 53 yıllık eşini kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 84 yaşındaki Bilal Aksakal'a müebbet hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de 53 yıllık eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan bakanlık avukatı, sanığın cezalandırılmasını isteyerek, "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmaması talebinde bulundu.

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan tutuklu sanık Aksakal ise eşinin başka kişilerle yazıştığını savunarak, "Ben 84 yaşındayım. Yalan söylemiyorum. Verilecek karara saygılıyım. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bilal Aksakal'ın "eşini kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, cezada haksız tahrik veya takdiri indirim uygulamasına gitmedi.

- Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, Esma (76) ve Bilal Aksakal (76) çiftinin 1965 yılından beri evli oldukları belirtilerek, 18 Eylül 2018'de, bulundukları adreste Esma Aksakal'dan haber alınamaması üzerine komşuların evi yokladığı ve Esma Aksakal ile eşini evin mutfağında yerde yatar vaziyette görüldükleri, Bilal Aksakal'ın eşini bıçaklayarak öldürdüğünün anlaşıldığı kaydedilmişti.

Sanığın ifadesinde, dava konusu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği bilgisine yer verilen mütalaada, eylemini beyan eden sanık Aksakal'a kanuni tahrik indirim uygulanmaması gerektiği ifade edilmişti.

Mütalaada, sanık Aksakal'ın, eşini bıçaklamak suretiyle öldürme gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Aksakal Eş cinayetine müebbet

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