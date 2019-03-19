“Eş, dost, akraba değil, Ataşehir zenginleşsin”

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, “Ben hizmeti Ataşehir’e yapacağım. Aileme, eşime dostuma değil” dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Yenisahra Mahallesi’nde halkla buluştu. Çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu kalabalık İsmail Erdem’i meşaleler yakarak, alkışlarla karşıladı. Roman vatandaşlar, “Mevcut yönetim bizi hakir görüyor, belediyenin kapısına bile sokulmuyoruz. Mahallemizin durumunu görüyorsunuz. Ayrımcılıktan ve itelenmekten çok bunaldık. Bizim çocuklarımızın da eğitime, parka, sosyal alana ihtiyacı var. Bizler de Ataşehirliyiz” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

“AYNI HATAYI BİR DAHA YAPMAYACAĞIZ”

“Bütün bunlar bizim de suçumuz” diye dert yanan Roman vatandaşlar, “Biz değişirler diye, vaatlerine kanıp, bir kez daha şans verdik. Cebine çalışan adamı bir kez daha seçersen olacağı budur. Ancak aynı hatayı bir daha yapmayacağız. Ataşehir’e dürüst, hilesi hurdası olmayan başkan İsmail Erdem yakışır” dediler.