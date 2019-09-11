Eş katili Aldatılan, kandırılan, ihanete uğrayan ben oldum

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eşi Sultan Uluışık'ı (27), başka bir erkekle yatakta yakaladığı iddiasıyla öldüren cezaevi firarisi Sedat Uluışık’ın (39), yargılanmasına devam edildi. Uluışık mahkemede, "Aldatılan, kandırılan, ihanete uğrayan ben oldum. Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım, kendimden geçtim" diye kendisini savundu.

Kepez ilçesinde boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, 2 çocuğunun annesi eşi Sultan Uluışık'a defalarca şiddet uygulayınca 2017 yılında tutuklanarak Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi. Sultan Uluışık son olaydan sonra çocuklarıyla annesinin yanına taşındı. 3 Aralık 2017 tarihinde cezaevinden firar eden Sedat Uluışık, bir gün sonra saat 21.00 sıralarında yeniden barışmak için eşinin annesiyle oturduğu Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak'taki tek katlı gecekonduya gitti.

Uluışık, iddiaya göre eşini ve M.S.Ö.'yü (60) yatakta gördü. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla M.S.Ö.'yü 5, eşini ise 15 yerinden bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde dışarı çıkan M.S.Ö, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.S.Ö. Kepez Devlet Hastanesi'nde, Sultan Uluışık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.