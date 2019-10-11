Eş katili: Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)

TUTUKLANDI\nBal\u0131kesir'in Edremit il\u00e7esinde, ge\u00e7en y\u0131l evlendi\u011fi e\u015fi I\u015f\u0131l Ayd\u0131n\u2019\u0131 (40) b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcren Hakk\u0131 Ayd\u0131n (42), emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede tutukland\u0131.\nFOTO\u011eRAFLIPARTNER Okyanusla \u00e7evrili bir ya\u015fam: Cape TownMSB'den 'askerlik yoklamas\u0131' a\u00e7\u0131klamas\u0131G\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de metal pirin\u00e7 y\u00fckl\u00fc kamyonun \u00e7al\u0131nmas\u0131
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