Eş katili, kanlı gömlekle adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanmak istediği 15 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz tarafından geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklanarak, öldürülen Gülseren Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'nda getirildi. Yılmaz'ın cenazesi araçtan indirilirken, baba Ali Bayrak, "Kimse dokunmasın bana, ben taşıyacağım" deyip, kızının tabutunu omzuna aldı. Kızının tabutunu mezarlığın içindeki musalla taşına kadar taşıyan acılı baba, bir anda dengesini yitirince tabutu devretmek zorunda kaldı. Cenaze törenine, Gülseren Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Alanya protokolü ve ilçedeki kadın derneklerinin üyeleri de katıldı. Kılınan namazın ardından Gülseren Yılmaz'ın cenazesi, aynı mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KADIN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Cenazeye katılan kadın dernekleri üyeleri ise kadına yönelik şiddetin son dönemde arttığını belirterek, tepki gösterdi. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren, yaptığı açıklamada, "Bugün bir kız kardeşimizi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Acımız derin ama öfkemiz büyük. Gülseren, henüz 32 yaşında, 2 çocuk annesi, gencecik bir kadındı. Sırf boşanmak istediği için kocası tarafından hunharca katledildi. Geride yaşanmamış bir ömür, acılı bir aile ve 2 çocuğu kaldı. Gülseren'in davasını takip etmek, vebal borumuzdur. Ona karşı son görevimizdir; çünkü aynı kumaştan hem gelinlik hem kefen çıkmayacaktır" dedi.