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Eş katili koca için, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

KONYA'da, bir hafta önce 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40) hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Eş katili koca için, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, bir hafta önce 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40) hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Olay, 22 Ağustos tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, yaklaşık 1 ay önce şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen, olay günü mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocukylarının yanında eşine saldırdı.
EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi. Araştırmada Bekir Erkol hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.
Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi. Bekir Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Olayın ardından çalışma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Bekir Erkol hakkında iddianame düzenledi. Savcılık, Erkol hakkında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
İÇİMİZE SU SERPİLDİ
Öldürülen Tuba Erkol'un ağabey Derviş Ceran, 'Hazırlanan iddianameden sonra içimize su serpildi. O cani gereken cezayı alacak"dedi.

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Eş katili koca için, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandıEş katili koca için, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

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