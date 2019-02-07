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Eş katili kocanın ilk sözleri...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bursa’da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren ve olaydan sonra Samsun’da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren ve olaydan sonra Samsun’da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyetten çıkartılırken, "Cinayet şubesinden kaçılmıyor efendim, pişmanım" dedi.
Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde meydana gelen olayda, Ali Canıtez (51) boşanmak üzere olduğu eşi Aynur Canıtez’i (46) arayıp ‘Kargonuz var, gelip paketinizi teslim alır mısınız’ diyerek Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kargo şirketine çağırdı. Paketi teslim almaya giden kadın, arkasından şirkete giren kocası Ali Canıtez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın Samsun’un Çarşamba ilçesine gittiğini tespit etti.
Cinayet Bürosu ekipleri Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek zanlıyı yakaladı.
Emniyette yapılan işlemlerinin ardından, katil zanlısı Ali Canıtez adliyeye sevk edildi.
Zanlı Ali Canıtez, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Pişman mısın?" Eşini sen mi arattın? Tuzak kurduğun doğru mu? sorusuna, "Tabii ki pişmanım , insan böyle olmasını ister mi?", " Hayır ben aratmadım, tuzak kurmadım" "Cinayet Şubesi’nden kaçılmıyor efendim" diye cevap verdi.

Eş katili kocanın ilk sözleri...

Bursa’da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren ve olaydan sonra Samsun'da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyetten çıkartılırken, "Cinayet şubesinden kaçılmıyor efendim, pişmanım" dedi.
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde meydana gelen olayda, Ali Canıtez (51) boşanmak üzere olduğu eşi Aynur Canıtez'i (46) arayıp ‘Kargonuz var, gelip paketinizi teslim alır mısınız’ diyerek Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kargo şirketine çağırdı.
Paketi teslim almaya giden kadın, arkasından şirkete giren kocası Ali Canıtez tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın Samsun’un Çarşamba ilçesine gittiğini tespit etti.
Cinayet Bürosu ekipleri Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek zanlıyı yakaladı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından, katil zanlısı Ali Canıtez adliyeye sevk edildi.
Zanlı Ali Canıtez, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Pişman mısın?" Eşini sen mi arattın? Tuzak kurduğun doğru mu? sorusuna, "Tabii ki pişmanım , insan böyle olmasını ister mi?", " Hayır ben aratmadım, tuzak kurmadım" "Cinayet Şubesi'nden kaçılmıyor efendim" diye cevap verdi. (İHA)
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