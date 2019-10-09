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Eş katiline 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 29 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eşi Sultan Uluışık'ı (27), başka bir erkekle yakaladığı iddiasıyla 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Uluışık (39), 29 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eşi Sultan Uluışık'ı (27), başka bir erkekle yakaladığı iddiasıyla 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Uluışık (39), 29 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi verilmesi, tepki çekti.
Kepez ilçesinde boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, 2 çocuğunun annesi eşi Sultan Uluışık'a defalarca şiddet uygulamasının ardından 2017 yılında tutuklanarak Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi. Sultan Uluışık, son olaydan sonra çocuklarıyla annesinin yanına taşındı. 3 Aralık 2017 tarihinde cezaevinden firar eden Sedat Uluışık, bir gün sonra saat 21.00 sıralarında barışmak için eşinin annesiyle oturduğu Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak'taki tek katlı gecekonduya gitti.
Uluışık, iddiaya göre eşi Sultan Uluışık'ı yatakta M.S.Ö. (60) ile yakaladı. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla M.S.Ö.'yü 5, eşini ise 15 yerinden bıçakladı. Ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde dışarı çıkan M.S.Ö, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.S.Ö. Kepez Devlet Hastanesi'nde, Sultan Uluışık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sedat Uluışık daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Tutuklanan Sedat Uluışık hakkında, eşini 'kasten öldürmek' ve M.S.Ö.'yü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken M.S.Ö., geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındığı Batman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
11 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI
Tutuklu sanık Sedat Uluışık, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sultan Uluışık'ın annesi Aysen Kara ile taraf avukatları da katıldı. Savcı, sanığın, 'kasten öldürme' ve 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi avukatı, sanık hakkında daha önce eşine şiddet uygulamaktan dolayı 11 kez uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, Sedat Uluışık'ın işkence suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) emsal kararında kadın aldatsa bile bunun boşanma sebebi olduğunu, öldürmeyi gerektirmediğini sözlerine ekledi.
'ÇOCUKLARIMA BABALIK YAPMAK İSTİYORUM'
Sedat Uluışık savunmasında, eşinin kendisini aldattığını, birlikte olduğu adamın da kendisini bıçakladığını belirterek, “Öldürme kastım yoktu. Her şey ani gelişti. Eve gelince başka birini göreceğim aklıma gelmezdi. Öldürülen kadın, öldüren erkek olduğu için ağır şekilde cezalandırılmam isteniyor. Eşim başkasından hamile olduğu halde kabul ettim. Eşimi çok sevdiğim için üzerine titredim. Her ailede kavga olur. Ben kendimi kayınvalideme anlatamadım. Eşimi dövmek, şiddet uygulamak, yaralamak gibi bir kastım yoktu. İstemeden kalbini kırmış olabilirim. Sonuçta bu olay nedeni ile son derece pişmanım" dedi. Son sözü sorulan Uluışık, “Mahkemeniz bana tekrar fırsat verirse, cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarıma babalık yapmak, topluma da yararlı birey olmak istiyorum. Takdir mahkemenizin" diye konuştu.
'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, eşini kasten öldürmekten sanığa önce ömür boyu hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 24 yıla indirdi. İyi hal indirimi ile ceza 20 yıla düştü. Sanık ayrıca M.S.Ö.'yü öldürmeye teşebbüsten 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri, verilen cezayı az bulduklarını söyledi. Dernek avukatı Hatice Kübra Turan, sanığa verilen iyi hal ve haksız tahrik indirimlerini kabul etmediklerini belirtti. Anne Aysen Kara da sanığın duruşmada yalan beyanda bulunduğunu belirterek, “Bana da şiddet uyguladı. Verilen cezayı az buluyorum. Ömür boyu hapis cezası verilmesi gerekirdi" dedi.

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Eş katiline 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 29 yıl 4 ay hapisEş katiline 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 29 yıl 4 ay hapisEş katiline 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 29 yıl 4 ay hapisEş katiline 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 29 yıl 4 ay hapis

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