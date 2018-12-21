Eş kurbanı kadın ile anne- babası toprağa verildi

DİYARBAKIR, (DHA) - MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, Mehmet Salih Bulgan'ın (27) tüfekle öldürdüğü eşi Rojda Bulgan (26), kayınpederi Hacı Eyyüp Andiç (60) ve kayınvalidesi Sadiye Andiç (58), Diyarbakır'da toprağa verildi. 'Hırsızlık' ile 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkası bulunan ve yaklaşık 1 yıl cezaevinde yatan Mehmet Salih Bulgan'ın, 1 ay önce babasını bıçakladığı için gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mazıdağı'nın Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Rojda Bulgan, iddiaya göre, aile içi geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşi Mehmet Salih Bulgan ile tartışarak, 4 aylık oğlunu da alıp, babası Haci Eyyüp Andiç'in evine gitti. Bir süre sonra kayınpederinin evine giden Mehmet Salih Bulgan, Rojda'dan kendi evlerine dönmesini istedi. Eşinden olumsuz yanıt alan Mehmet Salih Bulgan, bu sırada çıkan tartıştışma sonrası tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Rojda Bulgan ile babası Haci Eyyüp Andiç ve annesi Sadiye Andiç yaşamını yitirdi. Mehmet Salih Bulgan ise olay sonrası ortadan kayboldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cansız bedenler, otopsi için Diyarbakır'a gönderildi. Rojda Bulgan ile babası Haci Eyyüp Andiç ve annesi Sadiye Andiç'in cenazeleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞ

Cinayet sonrası kaçan ve güvenlik güçlerince aranan Mehmet Salih Bulgan'ın, 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce de babasını bıçakladığı için gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilen Bulgan'ın yakalanması için çalışmarın sürdürüldüğü belirtildi.